"Планирую и буду": Савченко сделала заявление по поездкам в "ЛДНР" (видео)

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Народный депутат Надежда Савченко заявила, что планирует и дальше ездить на оккупированные территории Донбасса.

Данное заявление скандальный народный избранник сделала в эфире телеканала ZIK.

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Савченко отметила, что кому-то надо искать пленных, не внесенных в списки для обмена.

"После того, как состоится обмен, так или иначе останутся люди, которых не вернут. Вы слышали, что в списках на обмен есть 74 человека, а в Минских списках Украины – 98 человек. И есть еще те, которые не найдены. То есть надо и увидеть тех 20-30, которых не отдают, и найти тех, кого не нашли, и найти места захоронения без вести пропавших – это надо кому-то делать", – сказала депутат.

В начале декабря СМИ сообщали, что Савченко снова ездила на оккупированные территории, где провела встречу с заместителем главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко "Ташкентом".