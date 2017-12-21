Политолог объяснил, почему Украина не может отказаться от оккупированного Донбасса

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что де-факто уже идет отделение захваченной части Донбасса от Украины.

Де-юре мы этого позволить себе не можем, поскольку при отказе от одной части своей территории рискуем лишиться и других, рассказал он на чате в "Главреде".

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"Если мы отказываемся от части Донбасса, то нам скажут и уже говорят: "А зачем вам тогда Крым (захвачен Россией - Ред.)?". Если мы сами отказываемся от части своей территории, то можем потерять и другие территории", - отметил эксперт.

Ранее Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы", заявляла, что жители Донбасса на контролируемых территориях больше не хотят отсоединяться от Украины.