"Здесь все горело": жители Новолуганского рассказали, как пережили атаку российских "Градов" (видео)

В Новолуганском, которое боевики обстреляли из "Градов" 18 декабря, люди продолжают приходить в себя от пережитого, считать убытки и убирать последствия разрушений.

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Как говорится в сюжете ТСН, свою работу там уже сделали украинские саперы, которые искали возможные неразорванных части снарядов, которые могли взорваться и причинить новый вред местным жителям. Всего повреждено около 30 частных домов, 10 многоквартирных домов и объекты инфраструктуры. Некоторые дома восстановлению не подлежат – люди с ужасом рассказывают, как сломя голову бежали от атаки в подвалы. "Издеваются над людьми! За что стреляют в людей", - плачет одна из местных жительниц.

Житель Новолуганского Иосиф Дольнявка из-за обстрелов потерял гараж – взрывом его разнесло вдребезги. "Хорошо, хоть вода была. Пожарные вовремя приехали, здесь все горело. Огонь сбили, а что пыхтело – я сам заливал до 11-ти ночи", - рассказал мужчина. Его жена Мария Ивановна чудом осталась жива, потому что осколок залетел прямо в дом, прошел в нескольких сантиметрах от ее головы и разбил огромную дыру в полу. "Мимо меня летит красное, словно пылает, дым пошел. Споткнулась, упала. Раньше только по телевизору эту войну видели", - плачет Мария Дольнявка.

Кое-кто находит в себе силы относиться к ситуации с юмором. Например, военный Петр, машина которого прошла всю войну, а сейчас "поймала" один из снарядов на парковке. Корпус ракеты застрял в металле машины, но не взорвался. "Луцкая сборка ВАЗа сильнее российского "Града", - иронизирует владелец искореженного автомобиля. В целом военные связывают первый за время АТО мощный удар по Новолуганскому с выходом российских наблюдателей СЦКК, ошибочно до полусотни снарядов не могли четко попасть в такое количество жилых домов и объектов инфраструктуры. Ведь РСЗО "Град" не является легким для обслуживания и применения оружием, да и машину стоимостью в два миллиона никто "простым шахтерам и трактористам" не даст.

С утра жителям Новолуганского раздают гуманитарку: стройматериалы для самых неотложных работ в изуродованных домах, одеяла и предлагают кормить горячей пищей. Вместо школы и садиков дети вместе со взрослыми помогают разгребать завалы. В городе до сих пор ремонтируют свет и газ, когда они появятся в домах никто даже не берется спрогнозировать. Единственное, на что теперь надеются местные жители – это то, что налет ракет был одноразовой акцией, и больше не повторится.