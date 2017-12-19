"По лицу кровь льется": жительница Новолуганского о пережитом мощном обстреле (видео)

18:42, 19 декабря 2017
Война
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В результате вчерашнего обстрела поселка есть раненые среди мирных жителей.

Военные, чиновники и местные жители пытаются навести порядок в Новолуганском после обстрела населенного пункта пророссийскими террористами.

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На сеодняшний день в поселке объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили в пресс-службе МВД.

В результате вчерашнего обстрела Новолуганского ранены восемь человек, повреждено около 50 домов. 

"Я на карачках выползла. Дедушке кричу: "Беги!". А он глухой. По лицу кровь у него льется. Не знаю, детки, что делать", - рассказывает о пережитом одна из местных жительниц.

Как сообщал УНИАН, после обстрелов поселка Новолуганское Донецкой области следователи нашли осколки снарядов, которые на вооружении Вооруженных сил Украины никогда не находились.

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Теги: #обстрел Новолуганского#жительница об обстреле Новолуганского