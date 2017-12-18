Позиции "Грузинского легиона" на Донбассе накрыли артиллерией - много раненых

Боевики нанесли мощный удар по позициям "Грузинского легиона" на Светлодарской дуге.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"У "Грузинского легиона" 8 раненых и контуженных. Ребята попали под артобстрел", - говорится в его сообщении.

Данную информацию на своей странице в Facebook подтвердил и командир формирования Мамука Мамулашвили: "К сожалению, сегодня у нас 8 раненых".

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего погибли трое украинских военных.