Боевики с полуночи совершили 19 обстрелов, горячее всего было на Луганском направлении - штаб

Оккупанты с полуночи совершили 19 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в более чем половине случаев украинские бойцы давали адекватный ответ.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00. «Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют минометы и тяжелую артиллерию», - отметили в штабе.

В сводке отмечается, что горячее всего сегодня было на Луганском направлении. Посреди ночи боевики из 120- и 82-мм минометов вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Попасной, Кряковки, Новоалександровки и Луганского. На некоторых участках линии соприкосновения обстрелы продолжались около двух часов.

На рассвете в районе Попасной и Луганского оккупанты продолжили минометные провокации. В этот же период времени захватчики совершили обстрел из артиллерийских систем 152-го калибра подступов к Врубовке, выпустив в целом около десяти снарядов. Также оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия нарушали перемирие вблизи Золотого, Лозового и Крымского.

«На Донецком направлении враг также применял запрещенные минометы вблизи Водяного и Марьинки. Кроме того, на Приазовье, недалеко от Павлополя и Старогнатовки, противник активно обстреливал наших защитников из легкого пехотного вооружения», - сказано в сводке.