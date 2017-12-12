Под Марьинкой погиб украинский доброволец

Возле Марьинки Донецкой области в результате артобстрела пророссийских боевиков погиб житель Миргорода Александр Зубченко 1990 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Миргородского городского совета.

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В горсовете отметили, что в апреле 2014 года он пошел добровольцем в ряды ВСУ. Служил в Украинской добровольческой армии.

"Миргородский городской совет, исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным погибшего. Пусть земля будет ему пухом. Вечная память Герою!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в зоне проведения АТО погиб боец Украинской Добровольческой Армии Виктор Зельманович.