Под Марьинкой погиб украинский доброволец
В Миргородском горсовете отметили, что в апреле 2014 года погибший пошел добровольцем в ряды ВСУ.
Возле Марьинки Донецкой области в результате артобстрела пророссийских боевиков погиб житель Миргорода Александр Зубченко 1990 года рождения.
Об этом сообщает пресс-служба Миргородского городского совета.
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В горсовете отметили, что в апреле 2014 года он пошел добровольцем в ряды ВСУ. Служил в Украинской добровольческой армии.
"Миргородский городской совет, исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным погибшего. Пусть земля будет ему пухом. Вечная память Герою!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 10 декабря в зоне проведения АТО погиб боец Украинской Добровольческой Армии Виктор Зельманович.