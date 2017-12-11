На Донбассе погиб военный-доброволец (фото)
09:09, 11 декабря 2017Война
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Погибший 10 декабря на Донбассе боец - уроженец Николаевской области.
Зельманович погиб 10 декабря на Донбассе / фото facebook.com
10 декабря в зоне проведения АТО погиб боец Украинской Добровольческой Армии Виктор Зельманович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Влидимир Федоренко.
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"Вечная память! Зельманович Виктор (друг "Зеля"), боец Украинский Добровольческой Армии. Погиб, защищая независимость Украины! Уроженец пгт Домановка Николаевской области", - говорится его в сообщении.
Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму.
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