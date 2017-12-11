На Донбассе погиб военный-доброволец (фото)

10 декабря в зоне проведения АТО погиб боец Украинской Добровольческой Армии Виктор Зельманович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Влидимир Федоренко.

Читайте также"Я воюю за Украину не для того, чтобы умереть!": во Львове простились с погибшим на Донбассе добровольцем из Казахстана (фото)

"Вечная память! Зельманович Виктор (друг "Зеля"), боец Украинский Добровольческой Армии. Погиб, защищая независимость Украины! Уроженец пгт Домановка Николаевской области", - говорится его в сообщении.

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму.