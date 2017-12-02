В Facebook через фейкову страницу пресс-секретаря АТО распространяют неправдивую информацию - штаб

В социальной сети Facebook появилась фейковая страница спикера штаба АТО Василия Лабая. Об этом заявляет пресс-центр штаба антитеррористической операции.

"Российско-оккупационными войсками создан клон-аккаунт личной страницы представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Фейсбук. От его имени оккупанты распространяют информацию, которая не соответствует действительности, о ходе проведения АТО", - говорится в сообщение.

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1 декабря на фейковой странице Лабая появилась информация о том, что украинские военные якобы оставили села Майское и Гладосово под Горловкой, которые недавно взяли под свой контроль.

"Достоверная информация размещается на официальной странице пресс-центра штаба АТО и сайте Министерства обороны Украины. Призываем общественность не поддаваться на провокации противника", - заявляют в штабе АТО.

Напомним, в конце ноября благодаря молниеносной спецоперации под контроль Украины вернули Майское и Гладосово. Эти населенные пункты были в так называемой серой зоне, где царит безвластие, с которой наемники обстреливают украинские позиции. Российская пропаганда отреагировала мгновенно и выпустила фейковое письмо к миссии ОБСЕ, авторство которого якобы принадлежит местным жителям. В письме говорится о якобы репрессиях, которые совершают украинские военные.