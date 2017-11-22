Кремль боится масштабного наступления ВСУ на фоне переворота в "ЛНР" – Тымчук

Факты того, что введенные вчера в Луганск военнослужащие ВС РФ и российской ЧВК фактически не препятствуют действиям подконтрольных «главе МВД ЛНР» Игорю Корнету (а часть их даже участвует в силовых действиях против окружения Игоря Плотницкого), свидетельствует, что Кремль все же сделал ставку на Корнета.

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Такое мнение выразил нардеп и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Он предполагает, что такая поддержка может быть только «транзитом» - для дальнейшей передачи полномочий главе «ДНР» Александру Захарченко со слиянием «ЛНР» и «ДНР».

«Сможет ли И.Плотницкий вернуть себе расположение Москвы (а у него, судя по всему, остались считанные часы) – большой вопрос», – отметил Тымчук.

Он сообщил, что часть сил и средств ВС РФ, введенные вчера в «ЛНР», минуя Луганск, направлены на усиление подразделений «2-го АК ЛНР» на линии фронта. «Т.е. Кремль больше, чем утраты контроля над ситуацией в Луганске, боится, что ВСУ воспользуются данной ситуацией и перейдут в масштабное наступление», – полагает координатор ИС.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницкий и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.