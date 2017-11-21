Геращенко объяснил причины конфликта в Луганске и роли ФСБ и боевиков "ДНР" в нем

Член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") заявляет, что в оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Об этом Геращенко сказал в комментарии УНИАН.

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«Во временно оккупированном русскими Луганске происходит марионеточный спектакль между так называемым «министром внутренних дел» Игорем Корнетом и так называемым главой «ЛНР» Игорем Плотницким», - отметил он.

По информации Геращенко, они не поделили между собой контрабандные потоки, доходы от разного рода преступной деятельности.

«Плотницкий через решение фейкового суда получил решение об отстранении Корнета с поста «министра внутренних дел», однако тот призвал на помощь людей главаря так называемой «ДНР» Захарченко и, пользуясь его поддержкой, попытался показать силу и заявил о том, что он выполнять это решение «суда» не будет», - отметил Геращенко.

«В свою очередь Плотницкий обратился к своим российским кураторам из ФСБ РФ и затребовал поддержку российского спецназа. Очень надеюсь, что они там друг друга перестреляют. Хотелось бы в это верить», - сказал Геращенко.

Как сообщалось, центр Луганска, включая административные здания, захвачен неизвестными в военной форме без знаков отличия и принадлежности к тем или иным организациям.