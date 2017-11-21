"Борт тяжелораненых прибыл в Киев, заполнили весь госпиталь": эксперт рассказал об обострении на Донбассе

В последние 10 дней в зоне АТО начались более интенсивные обстрелы и провокации со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, передает "Обозреватель".

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"В последние 10 дней начались более интенсивные обстрелы и провокации. На фронте количество обстрелов и потерь растет. На прошлой неделе пришел борт ребят, тяжелых, с пулевыми ранениями из зоны АТО на Киев - заполнили весь госпиталь", - рассказал он.

При этом, по мнению эксперта, подобные обострения со стороны России предпринимаются с целью надавить на руководство Украины - для выполнения политической части Минских договоренностей без выполнения военной части.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в воинской части, которая выполняет задачи на Донецком направлении в зоне Антитеррористической операции, погибли трое украинских военнослужащих.