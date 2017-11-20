На Донбассе в воинской части погибли трое украинских бойцов

В воинской части, которая выполняет задачи на Донецком направлении в зоне Антитеррористической операции, погибли трое украинских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook, трагедия произошла 19 ноября.

Читайте такжеБоевики из минометов обстреляли позиции сил АТО возле Широкино и Гнутово - штаб

"19 ноября погибли трое военнослужащих. По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работают оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе подчеркнули, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, делегация военных США оценила ситуацию на Светлодарской дуге.