Путин в монастыре пообещал Медведчуку переговорить с главарями "ЛДНР" об обмене пленными с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «сделает всё от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре Московской области.

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«Я сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что, то что вы предлагаете, будет реализовано как можно быстрее», - сказал Путин, отвечая просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики - 74 человека.

«Это был бы очень серьезный шаг в реализации Минских соглашений и вопросов мира на Донбассе», - сказал Медведчук.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что на оккупированном Донбассе в заложниках удерживают 152 украинца.