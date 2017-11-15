Эксперт объяснил, почему Путину придется уйти с Донбасса

Россия будет вынуждена вывести войска с Донбасса, правда, до тех пор, пока Владимира Путина не принудят к этому, от Кремля можно ждать любых действий, включая эскалацию конфликта.

Об этом заявил главный редактор сайта "Информационное сопротивление", военный обозреватель Юрий Карин, комментируя итоги третьей встречи представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, передает "Апостроф".

По его словам, Путина устраивало бы превращение Донбасса в зону замороженного конфликта путем размещения там российских "миротворцев" или контингентов стран-сателлитов по нынешней линии разграничения.

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"Это наиболее комфортный вариант для оккупанта. Потому что в случае реализации предложений пула украинских союзников Кремлю придется в спешке выводить "ихтамнетов" и весь ржавеющий хлам, дабы не оставлять доказательств для будущих международных судебных прецедентов", - отметил Карин.

Эксперт подчеркнул, что очень большую ставку в Москве делали на северокорейскую проблему. По логике вещей, США, естественно, в первую очередь озабочены возможностью нанесения КНДР ядерного удара по территории Штатов или союзников, а вопрос Украины отодвинут на более дальние позиции и имеет менее важное значение, считает Карин. Но ставка не сыграла. Союзника Путина принудят к миру, но в коалиции с Поднебесной, добавил эксперт.

"Под санкционным и дипломатическим давлением россиянам придется уйти с Донбасса. Но до момента, пока договорятся, от России можно ожидать любых неадекватных шагов – эскалации конфликта (после президентских выборов) и так далее", - подытожил он.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Российская Федерация может уйти с Донбасса в ближайшее время.