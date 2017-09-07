Замминистра объяснил, почему России придется скоро уйти с Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что Российская Федерация может уйти с Донбасса в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

Так, он напомнил, что в Протоколе о выполнении Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года указано - во исполнение Минских соглашений должны быть выведены все иностранные войска, наемники и разоружены боевики.

"Этот протокол был подписан Российской Федерацией еще тогда, в 2015 году. А эти договоренности вошли в решение Совета Безопасности ООН, то есть стали международным документом. Таким был первый посыл", - сказал Грымчак.

По его словам, вторым посылом является то, что союзники Украины сейчас открыто признают, что Российская Федерация – это страна-агрессор, который фактически оккупировала часть территории Украины. При этом давление на Москву усиливается.

"И результаты внутри России - экономическая, финансовая, политическая ситуация - не оставляют сегодня Кремлю другого выхода, кроме как покинуть территорию Донецкой и Луганской областей", - добавил замминистра.

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Он подчеркнул, что, хотя РФ не спешит выполнять Минские соглашения, именно они являются единственным документом, за невыполнение которого на Российскую Федерацию накладываются санкции.

Грымчак добавил, что в сентябре на открытии Генеральной Ассамблеи ООН Украина будет предлагать ввести миротворческие войска на российско-украинскую границу (разговор состоялся до заявления президента РФ Владимира Путина и внесения в ООН российского предложения по миротворцам на Донбассе, - УНИАН.).

"Это решение невозможно провести через Совет Безопасности ООН, потому что Россия выступает категорически против. Но для ввода миротворческих войск может быть решение Генассамблеи, где у России нет права вето и где решение принимается большинством голосов. И как раз этот вариант сейчас, насколько я знаю, и будет предлагаться нашим государством", - сказал он.

Кроме того, показательным фактом является то, что так называемые руководители "ЛДНР" начали искать и пытаются покупать жилье на территории РФ либо в непризнанных республиках, а россияне начали вывозить особенно ценное военное снаряжение.

Также стоит обратить внимание на то, что Российская Федерация прекращает финансирование ОРДЛО в следующем году.

"Они не закладывают расходы на "народные республики" в бюджете-2018. Бюджетный процесс же во всех странах плюс-минус одинаково идет. В России он также происходит сейчас. Понятно, что "ЛДНР" финансировались из скрытых средств, но сейчас уже не раз подтвердилось, что в следующем году они не собираются финансировать оккупированные территории. А это - миллиарды! Миллиарды, которых у самой России с каждым месяцем становится все меньше, меньше и меньше..." – подытожил Грымчак.

Ранее Грымчак заявлял, что решение о выводе российских войск с Донбасса уже принято. Единственное, по словам чиновника, что сейчас обсуждается, это то, каким образом войска РФ уйдут с территории Донбасса.