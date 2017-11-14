"Средства возвращают гробами": журналисты на примере одной АЗС объяснили, как украинцы финансируют вражескую армию (видео)

Бизнес оккупанта на украинской территории не редкость. Журналисты программы "Гроші" рассказали, как сеть АЗС украинскими деньгами финансирует российскую армию.

В 2014 году в тылу открылся второй фронт борьбы с кремлевским бизнесом в Украине. Среди первых под удар активистов попали российские заправки - "Лукойл", ТНК и "Роснефть", но в тени странным образом остается "Татнефть". Последняя сеть до сих пор работает. Она на 100% принадлежит подконтрольному Кремлю правительству Татарстана.

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В придачу - бизнес в оккупированном Крыму, но на официальном сайте компании нет никакого упоминания об этом.

"В период российской агрессии на Донбассе прибыль "Татнефти" на территории Украины выросла на 217 млн 420 тыс. руб.", - говорится в сюжете. Более того, приближенная к Кремлю компания планирует стать единственным поставщиком топлива для Минобороны РФ.

Кроме того, российское топливо покупают государственные украинские компании. Среди крупнейших сторонников сети РФ - подразделения "Укрэнерго", отмечают журналисты.

Ранее руководство управления президента Российской Федерации проинформировало вожаков террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" о необходимости сокращения объемов "бюджета".