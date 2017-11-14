"Средства возвращают гробами": журналисты на примере одной АЗС объяснили, как украинцы финансируют вражескую армию (видео)
В сюжете говорится, что сверхприбыль и налоги "Татнефти" стекаются в РФ и идут на финансирование российской армии.
Бизнес оккупанта на украинской территории не редкость. Журналисты программы "Гроші" рассказали, как сеть АЗС украинскими деньгами финансирует российскую армию.
В 2014 году в тылу открылся второй фронт борьбы с кремлевским бизнесом в Украине. Среди первых под удар активистов попали российские заправки - "Лукойл", ТНК и "Роснефть", но в тени странным образом остается "Татнефть". Последняя сеть до сих пор работает. Она на 100% принадлежит подконтрольному Кремлю правительству Татарстана.
Читайте такжеВ "ДНР" хотят конфисковать урожай, выращенный без разрешения "республики"
В придачу - бизнес в оккупированном Крыму, но на официальном сайте компании нет никакого упоминания об этом.
"В период российской агрессии на Донбассе прибыль "Татнефти" на территории Украины выросла на 217 млн 420 тыс. руб.", - говорится в сюжете. Более того, приближенная к Кремлю компания планирует стать единственным поставщиком топлива для Минобороны РФ.
Кроме того, российское топливо покупают государственные украинские компании. Среди крупнейших сторонников сети РФ - подразделения "Укрэнерго", отмечают журналисты.
Ранее руководство управления президента Российской Федерации проинформировало вожаков террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" о необходимости сокращения объемов "бюджета".