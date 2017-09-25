Россия предупредила главарей "Л/ДНР" о сокращении финансирования - ИС

Руководство управления президента Российской Федерации проинформировало главарей террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" о необходимости сокращения объемов "бюджета". Об этом на странице в Facebook сообщает координатор "Информационного сопротивления", нардеп Дмитрий Тымчук.

По его словам, речь идет о сокращении финансирования, предусмотренного на реализацию "министерствами" здравоохранения, образования и науки, культуры, молодежи и спорта "Л/ДНР" так называемой гуманитарной программы "по воссоединению народа Донбасса" в 4-м квартале 2017 г. (всего было запланировано выделение 7 млн руб.)

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Кремль намерен сократить этот бюджет на 1 млн 800 тыс. руб. за счет ранее запланированных затрат на различного рода мероприятия в России, которые отныне приказано покрывать из резервов "республик".

"Данное решение вызвало недовольство главарей псевдореспублик из-за ограниченности резервов и жестких требований российских "кураторов" по реализации "гумпрограммы" (в частности, последние настаивают на увеличении количества мероприятий под ее эгидой за счет "внутренних резервов Л/ДНР")", - говорится в сообщении.