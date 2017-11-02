Российский журналист: большая война в Украине - один из наиболее вероятных вариантов развития событий

Российский военный журналист Аркадий Бабченко в авторской программе Алеси Бацман на канале "112 Украина" рассказал, готов ли президент РФ Владимир Путин начать большую войну против Украины.

Он считает, что открытое нападение Путина на Украину еще возможно. "Я думаю, это один из наиболее вероятных сценариев", - передает слова Бабченко "Гордон".

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"Думаю, что достаточно большая война в Украине – один из наиболее вероятных вариантов развития событий", - добавил журналист.

Он напомнил, что российская армия, как пишут в рейтингах, третья или четвертая в мире. И это действительно так, по его словам, - деньги в армию влиты немалые.

Ранее Бабчекно заявлял, что руководство России "начинает терять берега" в своих войнах.

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.