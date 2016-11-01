Россия начинает "терять берега" в своих войнах - журналист РФ

Об этом заявил российский публицист Аркадий Бабченко, передает Крым.Реалии.

"Владимир Путин – это, безусловно, отражение имперско-шовинистического большинства россиян, потому что аннексию Крыма действительно поддержало большинство. Россия – на данный момент – страна агрессивная, и эта политика действительно поддерживается большинством, и Путин здесь – отражение чаяний народа. Но при всем этом в России войны никто не хочет, потому что у беззащитной Украины отжать Крым – это одно, но масштабного конфликта с авианосцами и ядерными боеголовками здесь не хотят, и все этого боятся", – сказал Бабченко.

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Журналист уверен, что руководство России "начинает терять берега" в своих войнах.

"Власть, которая представляет Россию, начинает терять берега, и тут есть очень точный термин – самосбывающийся прогноз. Они начали разгонять ситуацию так, что сейчас вплотную подошли к той черте, когда ее не смогут контролировать", – сказал Бабченко.