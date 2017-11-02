Боевики из гранатометов били по позициям сил АТО в Авдеевской промзоне, один военный погиб

За прошедшие сутки боевики продолжали обстреливать позиции сил АТО, одиночно применяя запрещенное вооружение. В то же время во второй половине суток несколько увеличилась активность противника на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеСутки в АТО: в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще пятеро ранены"Вечером боевики четыре раза били по нашим позициям неподалеку Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра. Бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате этого противостояния, около 23 часов получил боевую травму один украинский защитник. Кроме того, после 18 часов оккупанты выпустили восемь мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому", - отмечают в пресс-центре.

На Приморском направлении вечером наемники почти час вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии возле Старограновки. Также, по уточненным данным, вчера днем в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, а еще один получил тяжелые ранения.

Также сообщается, что на Донецком направлении «горячей точкой» далее остается Авдеевская промзона. Здесь вечером противник несколько часов бил из различных видов гранатометов по нашим позициям. Под огонь из этого же оружия, в конце суток попали и защитники Луганского и Майорска.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины 13 раз огнем в ответ жестко подавляли активность врага. К сожалению, за сутки один украинский воин погиб. Один был ранен, еще один защитник получил боевую травму", - отмечают в пресс-центре.