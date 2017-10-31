Сегодня на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены – штаб

С начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«С начала сегодняшних суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины ... В целом с полночи незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Во время половины обстрелов силы АТО преобладающим огнем подавляли активность противника», - сообщает штаб.

Так, ночью враг бил из 120-миллиметрового миномета по укреплениям наших войск возле Кряковки. А днем применил гранатомет в окрестностях Крымского, на Луганском направлении.

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«Однако наиболее горячо сегодня снова было на Донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия наш опорный пункт недалеко Опытного. В результате этого обстрела один украинский воин погиб, один был ранен. Еще один военнослужащий сил АТО получил ранения в результате гранатометного огня по нашим позициям неподалеку Каменки. Кроме того, около 16 часов под обстрелом российско-оккупационных группировок оказались защитники Песков и Авдеевки», - сообщает штаб.

На Приморском направлении оккупанты из противотанковых гранатометов били по окрестностям Широкино. А стрелковое оружие применили на подступах к Старогнатовке и Водяному.