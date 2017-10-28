Оккупанты обстреляли из минометов окрестности Водяного, повреждены дома мирных жителей

Оккупанты обстреляли из минометов окрестности поселка Водяное возле Мариуполя, повреждены дома мирных жителей. Об этом сообщает в Facebook Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Читайте такжеВ зоне АТО в результате обстрела боевиков ранены двое украинских военных«НВФ ОРДО обстреляли позиции подразделений Вооруженных сил Украины в АТО, расположенных на окраине населенного пункта Водяное возле Мариуполя из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров. В результате указанных обстрелов пострадали здания мирных жителей поселка Водяное», - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что обстрелы населенных пунктов и попытки обвинить в этом ВСУ свидетельствуют о заинтересованности руководства ОРДО в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 октября, террористы обстреляли жилые дома на окраинах Широкино и Марьинки, жертв и пострадавших нет, повреждены дома.