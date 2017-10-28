Полторак назвал причины небоевых потерь в украинской армии

Небоевые потери военнослужащих есть, основные причины – болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя.

Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в комментарии "112 Украина".

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"Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", - сказал Полторак.

По его словам, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий. Матиос также отметил, что «две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполняли уставы, совершали преступления в отношении друг друга».