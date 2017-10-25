За минувшие сутки в зоне АТО 4 бойца ВСУ погибли и еще 4 были ранены - штаб

За минувшие сутки четверо украинских военнослужащих погибли на Донбассе, еще четверо военных получили ранения. Всего боевики совершили 15 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Приморском направлении позиции на подступах к Водяному дважды накрыли огнем из 82-миллиметровых минометов и один раз с противотанкового гранатомета. Боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по позициям неподалеку Талаковки.

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На Донецком направлении оккупанты начиная с 19:30 и почти до полуночи вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки. Такое же оружие террористы использовали в районе Зайцевого и Луганского. В результате обстрела украинских укреплений неподалеку Верхнеторецкого один военный получил ранения.

На Луганском направлении боевики устроили провокацию с применением стрелкового оружия неподалеку от Трехизбенки.

"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли 2 наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли 2 и получили ранения 3 украинских защитников ", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, боевики пытаются занять "серую зону" возле Широкино.