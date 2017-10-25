За минувшие сутки в зоне АТО 4 бойца ВСУ погибли и еще 4 были ранены - штаб
На Луганском направлении боевики устроили провокацию с применением стрелкового оружия неподалеку от Трехизбенки.
За минувшие сутки четверо украинских военнослужащих погибли на Донбассе, еще четверо военных получили ранения. Всего боевики совершили 15 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Приморском направлении позиции на подступах к Водяному дважды накрыли огнем из 82-миллиметровых минометов и один раз с противотанкового гранатомета. Боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по позициям неподалеку Талаковки.
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На Донецком направлении оккупанты начиная с 19:30 и почти до полуночи вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки. Такое же оружие террористы использовали в районе Зайцевого и Луганского. В результате обстрела украинских укреплений неподалеку Верхнеторецкого один военный получил ранения.
На Луганском направлении боевики устроили провокацию с применением стрелкового оружия неподалеку от Трехизбенки.
"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли 2 наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли 2 и получили ранения 3 украинских защитников ", - говорится в сообщении штаба.
Как сообщал УНИАН, боевики пытаются занять "серую зону" возле Широкино.