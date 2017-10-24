Боевики пытаются занять "серую зону" возле Широкино - военные

Враг продолжает провокации на Донбассе и пытается занять "серую зону" вблизи поселка Широкино. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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"В последнее время ситуация пошла на обострение. Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами был километр и больше, то сейчас – 500-600 метров", - рассказывает военнослужащий ВСУ Вадим С.

Боец по имени Николай держит оборону под Широкино уже несколько месяцев. За это время пережил немало. Говорит, что боевики совсем обнаглели в последнее время. А перемирием откровенно пренебрегают.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие в зоне проведения АТО, один украинский военнослужащий получил ранения.