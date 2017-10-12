"Пташки" разведчиков: как волонтерские квадрокоптеры помогают украинским военным в АТО (фоторепортаж)
Квадрокоптеры дают возможность защитникам на Донбассе с минимальными рисками заглядывать в тылы врага.
Волонтеры фонда "Вернись живым" в октябре этого года побывали на Мариупольском направлении в зоне проведения АТО, где имели возможность наблюдать за работой волонтерских беспилотников "в поле".
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"В условиях окопной войны крайне важно видеть передвижения противника, выявлять склады с боекомплектом, места скопления бронетехники. Маленькие "помощники" украинских разведчиков – квадрокоптеры – дают возможность нашим защитникам с минимальными рисками заглядывать в тылы врага", - отмечают волонтеры.
Как сообщал УНИАН, ранее волонтеры фонда "Вернись живым" показали, как проходят "постовые будни" защитников Авдеевки и Широкино.