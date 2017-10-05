Волонтеры сообщили о мощных боях в районе Новотроицкого, враг понес потери

5 октября около 10.00 террористы начали обстрел из минометов и БМП по позициям украинских военных неподалеку Новотроицкого. Об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

По словам волонтеров, после обстрела контрольно-пропускной пункт Новотроицкое сразу прекратил свою работу ради безопасности гражданского населения.

Читайте такжеПродвижение ВСУ на Светлодарской дуге: волонтер показал уничтоженную позицию боевиков (фото)

"В течение нескольких часов бои продолжались в нескольких сотнях метров от КПВВ, в серой зоне, где на все это время оказались десятки мирных жителей и миссия ОБСЕ, пересекавшая границу. Около 12.30 -13.00 бойцы 28-й бригады остановили огонь террористов плотным огнем в ответ", – отмечают они.

Опираясь на данные радиоперехвата, волонтеры сообщают, что враг понес потери, информации о погибших и раненых среди ВСУ пока нет.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения На Донбассе.