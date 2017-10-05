Сутки в АТО: 19 обстрелов со стороны боевиков, двое украинских бойцов ранены

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения На Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении под вражеский огонь из гранатометов и стрелкового оружия дважды попали позиции на подступах к Авдеевке. Такое же оружие оккупанты применяли и в районе Невельского. Около восьми часов вечера, во время гранатометного обстрела возле Новоселовки Второй, получил ранения украинский военнослужащий.

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На Луганском направлении террористы дважды накрыли огнем из минометов калибра 82 миллиметра позиции возле Крымского, там также использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Мариупольском направлении неподалеку Красногоровки произошло противостояние, в результате которого украинский боец получил осколочное ранение. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались наши опорные пункты возле Водяного.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение противника. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения", - подытожили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО оккупанты запустили 5 беспилотников для разведки позиций ВСУ и военных объектов. Такие провокации свидетельствуют о создании предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.