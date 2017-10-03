В ОБСЕ опровергли слова Геращенко о росте вдвое количества россиян в составе миссии

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине опровергли утверждения первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Ирины Геращенко (фракция «Блок Петра Порошенко»), будто в этой миссии за последний год вдвое увеличилось количество представителей России.

По сообщению миссии, количество россиян в ней за последний год, напротив, уменьшилось.

«Наблюдатели СММ ОБСЕ набираются из всех 44 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, одной из которых является и Россия, которая предоставляет 35 наблюдателей (год назад было 39). Большинство наблюдателей СММ происходящих из стран Европейского союза (339). Кроме того, в миссии работает 373 украинских работника», – сообщили в миссии ОБСЕ.

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«СММ призывает всех, кто комментирует действия миссии или пишет о ней, сначала связываться с миссией, чтобы установить факты и избежать некорректных или необоснованных утверждений», – говорится в сообщении миссии в фейсбуке.

Как сообщал УНИАН, ранее Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе - первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что за год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян.