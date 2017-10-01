За год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян - Геращенко

За последний год в СММ ОБСЕ вдвое возросло присутствие россиян, в несколько раз возросло присутствие сербов, белорусов. Об этом рассказала Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе - первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко в интервью ТСН.

Также она рассказала о требовании к миссии ОБСЕ на Донбассе. По ее словам, очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей.

«Проецируя выводы, которые можно делать с присутствии наблюдателей, на возможную миротворческую миссию мы выдвигаем одно условие и требование: там не может быть русских, представителей страны-агрессора. Другие страны не являются агрессорами в отношении Украины. Они уважают нашу территориальную целостность и суверенитет. Другие страны могут иметь сантименты к России, такое бывает, но они не являются агрессорами. Поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном. Но русских там быть не может», - заявила Геращенко.

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В свою очередь она добавила, что если не говорит честно о несовершенстве этой мониторинговой процедуры, которая проявляется очень часто, это будет неправильно в отношении Украины.

«Уже почти три года работает миссия, но мы знаем, что есть только одно отделение - круглосуточный наблюдательный пункт вблизи Станицы Луганской. И он работает только на украинской территории, но зеркального нет. Более того, боевики оборудовали за это время напротив Станицы Луганской на горе Святого Игоря настоящий форпост», - прокомментировала Геращенко.

Как известно, оккупанты на Донбассе сняли охрану из офисов миссии ОБСЕ.