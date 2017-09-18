Украина подняла авиацию для контроля над границей во время российских учений в Беларуси

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на всех участках границы. Прежде всего это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября, передает пресс-служба ГПСУ.

В частности, в пограничном ведомстве проводились двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Они продолжались в рамках оперативной подготовки Генштаба ВСУ.

Читайте такжеВ Беларуси стартуют российские военные учения "Запад-2017"

Сейчас пограничники продолжают прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией по всех участках. К мероприятиям также привлекаются резервы пограничного ведомства. Такие меры продлятся минимум до окончания учений "Запад-2017".

"Кроме того, эти направления усилены пограничной авиацией. В частности, экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах проводят воздушный мониторинг границы и уже обследовано около 900 км госграницы", - рассказали пограничники.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Первый этап учений закончился 16 сентября. 17 сентября начался второй этап - активная фаза.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектирует ход этих учений в Ленинградской области.

Накануне в Минск прибыли наблюдатели за учениями от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства.