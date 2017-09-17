"Запад-2017": Москва без согласования с Минском по тревоге подняла танковую дивизию (видео)

01:55, 17 сентября 2017
Мир
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Власти Беларуси сами не знают, сколько российских военных и техники въехало в страну.

Москва без согласования с Минском по тревоге подняла танковую дивизию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Власти Беларуси сами не знают, сколько российских военных и техники въехало в страну. Но убеждают общественность - лишних самолетов и бронетехники не будет. Уже несколько дней на территории страны проходят российско-белорусские учения "Запад-2017".

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Как сообщал УНИАН ранее, Россия вслед за танками перебрасывает в Беларусь в рамках учений «Запад-2017» боевую авиацию. Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков и ракетно-бомбового вооружения.

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