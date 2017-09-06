На Черниговщине состоялись масштабные соревнования танкистов (фоторепортаж)

На военном полигоне вблизи поселка Гончаровское на Черниговщине продолжается конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины. В течение семи дней воины-танкисты из различных видов войск завоевывают для своего взвода право называться лучшими в стране.

Читайте такжеБоевики под руководством российских военных готовятся к учениям в сентябре - ИС

Как сообщает пресс-служба Минобороны, армейцы соревнуются в пяти номинациях: спортивная, профессиональная, вождения боевой машины, наступательный и оборонительный бой. В частности, участники соревнований выполняют снайперскую стрельбу из танков, "Танковую карусель", эвакуацию условного раненого, ремонт машины в боевых условиях и тому подобное. Также впервые в этом году добавили такие упражнения, как скоростная стрельба из пистолета и преодоления психологической полосы препятствий.

Особенностью нынешних соревнований является то, что в программу добавили новые задания, которые пришлось выполнять прошлогодним победителям конкурса - танкистам 14 отдельной механизированной бригады весной в соревнованиях "Танковый вызов сильной Европы-2017" (Strong Europe Tank Challenge 2017) в Германии. Также в программу включены задания, аналогичные тем, которые выполняют танкисты на поле боя в зоне проведения АТО.

"Сейчас, во время соревнования изменили штатную структуру танкового взвода. Во время выполнения заданий танкисты "воюют" на четырех боевых машинах. Два танка ведут огонь по целям, другие два – обеспечивают их прикрытие. Акцент командованием ставится на сохранении жизни экипажа", – рассказал председатель оргкомитета конкурса полковник Алексей Таран.

Призовой фонд соревнований составляет 200 тысяч гривень. Лучший, по итогам конкурса, танковый взвод отечественного войска, получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривень. Обладатели второго и третьего мест – 60 и 40 тысяч гривень соответственно. Также своеобразным бонусом является право выступления на международном уровне.