По мнению Юрия Федоренко, государство должно изменить подход.

Руководство государства должно внести изменения на законодательном уровне, чтобы улучшить процесс мобилизации в Украине, убежден командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Он считает, что в Украине должны проводить информационную кампанию по мобилизации. Ведь из-за российских фейков большинство думает, что после получения повестки, человека сразу отправляют на передовую.

"С 2023 года не было ни одного такого случая. Возможно, какой-то один единичный, но это ряд служебных халатностей. Человек без общей военной подготовки не может попасть в боевое подразделение. Это исключение, уголовная ответственность для тех, кто может допустить такую служебную халатность", - рассказал Федоренко в эфире телемарафона.

Он также добавил, что применяя законные механизмы, государство должно заставить военнообязанных людей в Украине соблюдать свои конституционные обязанности.

"Что надо сделать государству? Прежде всего, не нарушая Конституцию Украины, нужно сделать в законодательном плане все возможное, чтобы заставить военнообязанных выполнять свои обязанности. Защищать Родину - это обязанность. У нас привыкли говорить о правах, забывая о прямых обязанностях", - подчеркнул он.

Кроме того, военный пояснил, что в Украине должны провести общевойсковую подготовку для всех мужчин и женщин в возрасте от 18 лет, которым это позволяет состояние здоровья. По его мнению, украинцев нужно готовить не только к той войне, которая происходит сейчас. Общество должно получить те знания и умения, которые помогут ему защитить государство с оружием в руках.

"Если бы все были подготовлены, был бы совсем другой результат на поле боя, больше жизней было бы сохранено. Поэтому самое большое, что мы можем дать нашим людям с точки зрения безопасности - это подготовка. Поэтому все должны быть военнообязанными, пройти общевойсковую подготовку и, по моему мнению, иметь еще и военную специальность", - подытожил Федоренко.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине продолжается работа над законопроектом о мобилизации. Сейчас комитет рассматривает правки к нему, их собралось более 4 тысяч. Законопроект о мобилизации в Верховной Раде, вероятно, рассмотрят во второй половине марта. В первом чтении народные депутаты приняли его 7 февраля.

По мнению адвоката Юрия Танасийчука, ограничения военнообязанных в законопроекте о мобилизации должны стать частью мер по уменьшению прав граждан Украины, которые не соблюдают свой конституционный долг.

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