ФСБ не пропускает в Россию авто с "номерами "ДНР"

Пограничная служба ФСБ РФ прекратила пропуск через границу в Россию транспортных средств с номерными знаками самопровозглашенной «ДНР» из оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«Автомобили без объяснения причин возвращают на территорию «ДНР» или предлагают сменить номерные знаки на украинские. Среди сотрудников Погранслужбы ФСБ РФ данное решение объясняется осложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса», - сообщил он.

По словам Тымчука, ранее подобные негласные запреты вводились неоднократно, однако через определенные промежутки времени снимались.