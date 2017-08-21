Чиновники купили у "ДНР" оборудование для госшахты на Волыни почти на 25 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц, которые с помощью коррупционного механизма закупили на временно оккупированных территориях оборудование для государственной шахты на Волыни. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности установлено, что один из руководителей государственного предприятия «Дирекция по строительству объектов» вступил в сговор с участниками тендерных торгов на закупку оборудования для волынской шахты. Чиновник сформировал конкурсные требования непосредственно под конкретного поставщика, несмотря на то, что оборудование технически не соответствовало проекту модернизации шахты.

"Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник, который является уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия так называемой «ДНР» оборудование почти на 25 миллионов гривен. Для его адаптации под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено 600 тысяч гривен из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что руководство завода-поставщика, перерегистрированного в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, а владельцем предприятия является гражданин России.

Одному из руководителей государственного предприятия и руководителю конкурсных торгов, в рамках уголовного производства, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН ранее, Соломенский районный суд Киева избрал трем чиновникам "Укрзализныци", которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, меры пресечения в виде домашних арестов с ношением электронных браслетов.

Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурорами САП, об избрании меры пресечения бывшему заместителю главы «Укрзализныци», директору одного из департаментов предприятия, заместителю директора одного из филиалов «Укрзализныци», которые подозреваются в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).