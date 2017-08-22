Сутки в АТО: боевики активно обстреливают Авдеевскую промзону, один военный погиб и еще один ранен

На Донбассе в районе проведения АТО минувшие сутки завершились определенным обострением обстановки. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook, отмечая, что после 18 часов российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций, используя в основном минометы и гранатометы.

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Основное напряжение и в дальнейшем сохраняется на Донецком направлении.

"В районе Авдеевской промзоны боевики с вечера и почти до полуночи, с разных направлений, из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорных пунктах. В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате этого противостояния один наш военный погиб. Кроме того, вечером бандиты трижды из вооружения БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево. А по шахте "Бутовка" в течение 2 часов враг выпустил по меньшей мере 46 мин различных калибров", - сказано в сообщении.

В свою очередь, на Луганском направлении противник применил 120-миллиметровые минометы в районе Крымского и Новотошковского. Также под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали наши укрепления недалеко от Новоалександровки и Станицы Луганской.

В штабе рассказали, что на Приморском направлении бандиты дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям возле Водяного и один раз – на подступах к Широкино.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, один – получил ранения", - подытожили в пресс-центре АТО.