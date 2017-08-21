На Донбассе пьяные боевики ограбили квартиру местной жительницы

На Донбассе двое боевиков российско-оккупационных бандформирований ограбили квартиру местной жительницы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«Двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), находясь в нетрезвом состоянии ограбили квартиру местной жительницы», - сообщает разведка.

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Кроме того, по информации ГУР, в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжаются правонарушения, совершаемые оккупантами против местного населения, что обусловлено увеличением, после очередной ротации, численности в составе подразделений российских оккупационных войск людей с уголовным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.

Ранее на Донбассе оккупанты активизировали кампанию по "призыву" новобранцев.