На Донбассе оккупанты активизировали кампанию по "призыву" новобранцев - разведка

На Донбассе с целью решения проблемы высокой текучести кадров российское оккупационное командование активизировало кампанию по "призыву" новобранцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, ширится негативное отношение военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ к "руководству" псевдореспублик и командованию подразделений, состоящему из российских офицеров. Основными факторами, влияющими на морально-психологическое состояние личного состава российских оккупационных войск, являются низкая укомплектованность подразделений, прежде всего, находящихся на передовых позициях, и ухудшение денежного и тылового обеспечения.

"Полное денежное и соответствующее материальное обеспечение осуществляется только для личного состава передовых подразделений. Остальные обеспечиваются по остаточному принципу. В отдельных подразделениях питание и приобретение необходимого имущества осуществляется за свой счет военнослужащими.

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С целью решения проблемы высокой текучести кадров российским оккупационным командованием активизирована кампания по призыву новобранцев. Командование 1 и 2 АК пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождение службы в отдаленных от линии соприкосновения районах, а выезд на передовую - только по согласию. Однако после подписания контракта большинство новобранцев отправляется в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства", - говорится в сообщении.

Украинская разведка также отмечает, что в так называемых "республиках" готовятся изменения в "законодательные акты" о прохождении воинской службы, которыми предусмотрено введение отдельных ограничений, в частности обложение военнослужащих налогом, повышение минимальной выслуги до 25 лет для получения пенсии.

Ранее стало известно, что РосСМИ и боевики готовят информационную операцию о "преследовании" русскоязычных в Украине.