На Донбассе пьяные оккупанты устроили драку, двое гражданских попали в больницу - разведка

На Донбассе пьяные оккупанты устроили драку с местными жителями из-за того, что они отказались с ними выпивать. Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, в результате инцидента двое гражданских попали в больницу.

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«Группа военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались выражать им уважение и угощать спиртным. Шестерых участников драки (в т.ч. четырех оккупантов) с травмами различной степени тяжести доставили в городские медицинские учреждения», - сообщили в разведке.

Кроме того, по информации ГУР, в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжаются правонарушения, совершенные оккупантами против местного населения, что обусловлено увеличением, после очередной ротации, численности в составе подразделений российских оккупационных войск лиц с криминальным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.