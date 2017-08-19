С начала войны на Донбассе погибли более 2,7 тысяч гражданских лиц - Красный Крест

17:51, 19 августа 2017
Война
1726 0

В Международном комитете Красного Креста заявили, что более 2,7 тыс. гражданских лиц погибли за время конфликта на Донбассе.

@Высоцкий.ап

С начала боевых действий на Донбассе погибло более 2,7 тыс. гражданских лиц.

Об этом в Twitter сообщила миссия Международного комитета Красного Креста в Украине.

Читайте также"Тактика выжженной земли": боевики подожгли поля на линии разграничения, несколько домов сгорели (видео)

«В результате военного конфликта в восточной части Украины погибли более 2700 мирных жителей», - сказано в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО на Донбассе