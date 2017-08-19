С начала войны на Донбассе погибли более 2,7 тысяч гражданских лиц - Красный Крест

С начала боевых действий на Донбассе погибло более 2,7 тыс. гражданских лиц.

Об этом в Twitter сообщила миссия Международного комитета Красного Креста в Украине.

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«В результате военного конфликта в восточной части Украины погибли более 2700 мирных жителей», - сказано в сообщении.