С начала войны на Донбассе погибли более 2,7 тысяч гражданских лиц - Красный Крест
17:51, 19 августа 2017Война
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В Международном комитете Красного Креста заявили, что более 2,7 тыс. гражданских лиц погибли за время конфликта на Донбассе.
Иллюстрация / vysotskiy.ap
С начала боевых действий на Донбассе погибло более 2,7 тыс. гражданских лиц.
Об этом в Twitter сообщила миссия Международного комитета Красного Креста в Украине.
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«В результате военного конфликта в восточной части Украины погибли более 2700 мирных жителей», - сказано в сообщении.
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