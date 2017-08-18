Боевики обстреляли Зайцево, некоторые дома полностью разрушены

Боевики обстреляли Зайцево, в результате чего пострадали жилые дома, некоторые сооружения полностью разрушены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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«В течение двух минувших дней оккупанты активно обстреливали Зайцево. Пострадали как жилые дома, так и хозяйственные постройки. Разрушения были довольно серьезные. Некоторые дома полностью разрушены», - подчеркнул представитель МО.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских бойцов нет, но двое получили ранения. Один из них подорвался на взрывчатке.