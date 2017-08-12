Боевики в АТО продолжают использовать минометы разных калибров - штаб

Боевики продолжают применять минометы различных калибров в темное время суток. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Сегодняшний день не принес серьезных изменений в ситуацию в районе проведения АТО. Уже традиционно в светлое время суток российско-оккупационные группировки минимизировали обстрелы наших позиций, однако ночью бандиты снова продолжают применять минометы различных калибров», - говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, около 1.00 боевики выпустили 15 мин калибра 120 мм по укреплениям сил АТО неподалеку Крымского, расположенного на Луганском направлении. На Приморском направлении террористы применили гранатомет и 82-миллиметровый миномет возле Павлополя, а на Донецком - из миномета, гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт украинских бойцов в окрестностях Невельского. «Все попытки навязать украинским подразделениям долговременное огневое противостояние силы АТО жестко пресекали прицельным огнем», - подчеркнули в штабе.

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Также сообщается, что оккупанты, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз поставили под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Около 5.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское, расположенного вблизи Светлодарска, под огонь боевиков попали жилые кварталы.

В результате обстрела в одном жилом доме были повреждены газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, посечены осколками стены, забор и автомобиль. Жители дома не пострадали.