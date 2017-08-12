Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского

Боевики обстреляли жилые кварталы поселка Новолуганское Донецкой области, повреждены два дома.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Общего центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

«12-го августа около 5.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское, расположенного вблизи Светлодарска, под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь боевики вели из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела в жилом доме, расположенном в переулке Пушкина, были повреждены газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, посечены осколками стены, веранда и забор. В легковом автомобиле ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома, выбиты стекла, пробиты колеса и корпус. В результате обстрела жители дома не пострадали.

«Только чудом в доме не произошел пожар в результате возгорания газа, вытекавшего из поврежденной трубы», - подчеркивается в сообщении.

В соседнем доме, также расположенном в переулке Пушкина, осколками противотанковой гранаты посечены стены и забор.

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«НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз поставили под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такими действиями руководство ОРДО в очередной раз продемонстрировало свое нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - заявили в СЦКК.