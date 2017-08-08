Командиры обычно запрещают пользоваться "мобильными" в зоне АТО – Генштаб

Командиры подразделений Вооруженных Сил Украины, как правило, запрещают пользоваться мобильными телефонами в зоне проведения АТО, чтобы сохранить здоровье и жизнь подчиненных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко на брифинге в Киеве.

«Мы внесли изменения в устав ВСУ и в конце концов, чтобы не нарушать права человека, мы позволили командиру в зависимости от ситуации самому принимать решение - можно или нельзя пользоваться мобильным телефоном (в зоне АТО - УНИАН)», - отметил он.

«Можно пользоваться, если подходить к этому с умом, но, к сожалению, всех случаев не предусмотреть, поэтому, как правило, командиры запрещают (пользоваться мобильными телефонами в зоне АТО - УИНАН) для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей», - отметил Рапко.

Кроме того, заметил он, с любого места и с любого телефона в зоне АТО бесплатно можно набрать любой городской или междугородный номер телефона.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 143 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины» (№ 2531).

За данное решение проголосовали 244 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что порядок хранения и пользования личными фотоаппаратами, магнитофонами, радиоприемниками, мобильными телефонами, иными средствами мобильной связи и передачи информации, компьютерной и другой бытовой радиоэлектронной техникой для военнослужащих, исполняющих обязанности военной службы, устанавливает командир воинской части.

Закон направлен на усиление контроля за утечкой информации, в частности из районов проведения антитеррористической операции, противодействие технической разведке, обеспечение надлежащего уровня защищенности информации, циркулирующей в сетях систем связи силовых структур и правоохранительных органов государства, путем упорядочения использования мобильных телефонов и других средств мобильной связи и передачи информации военнослужащих в мирное время, в районах проведения АТО, а также в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия.