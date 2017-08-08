В зоне АТО за сутки погиб один военнослужащий, двое получили ранения

В зоне АТО за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим перемирия. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Целую ночь продолжалось огневое противостояние в районах Авдеевки и на шахте Бутовка, что на Донецком направлении. Российско-оккупационные группировки использовали минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Украинские войска асимметрично ответили врагу", - сообщили в штабе.

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На Луганском направлении боевики использовали запрещенные минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Крымского и Трехизбенки. А около 22 часов они выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО в районе Новотошковского.

На Приморском направлении бандформирования били из минометов и гранатометов по украинским укреплениям у Новомихайловки, Чермалыка и Водяного. Кроме того, вечером, в результате гранатометного обстрела украинского опорного пункта в районе Талаковки, двое военных получили ранения.