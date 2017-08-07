Освобожденный из плена судья рассказал о "разочаровавшемся" россиянине, возглавившем украинскую ДРГ на Донбассе

Структура "МГБ ЛНР" занимается только преступлениями против т.н. "республики": "диверсанты", "террористы" и "шпионы". Все они удерживаются по одной статье – госизмена.

Об этом освобожденный из плена террористов судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Руденко рассказал историю одного из своих сокамерников - гражданина Российской Федерации, который также был "госизменником", потому что служил интересам Украины.

"Он был когда-то "идейным новороссом". Сам он из Краснодарского края, в 14-м году одним из первых после очередной пропаганды (посмотрел зомбоящик!) принял осознанное и патриотическое решение ехать на Донбасс защищать русский мир, строить Новороссию, потому что там фашисты, террористы, потому что притеснения, пятое-десятое. Приехал из идейных соображений, воевал в батальоне "Зоря", потом в военной комендатуре служил, в личной охране Игоря Плотницкого был, потом Надежду Савченко охранял. Личность он неординарная, очень интересный хлопец. Но потом, говорит, чем дальше в лес, тем больше дров. Рассказывает: "Я смотрю, что в этой республике происходит не то, ради чего я сюда приехал, и не то, ради чего мои ребята, "идейные новороссы", погибали". И на него там сфабриковали уголовное дело за незаконное хранение оружия. (...) Когда он попал в луганское СИЗО, оказалось, что там около 300 человек, "идейных ополченцев", содержится под стражей по разным поводам, т.е. "новая власть" (во главе с Плотницким. - Ред.) начала зачистку ненужных, неугодных", - рассказывает Руденко.

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"А еще когда он служил в военной комендатуре, он общался со многими украинскими военнопленными. И говорит мне: "Я же вижу, что они нормальные и адекватные люди, настоящие патриоты своей страны, у них нормальные убеждения, ничего фашистского я не вижу. Я так же защищал бы свою родину, как ребята стоят.... Я понял, что к власти фашисты здесь пришли, поэтому надо от них избавляться"", - передал слова россиянина Руденко.

По его словам, "разочаровавшийся россиянин" перешел на украинскую сторону: "Он был определенное время на украинской территории, проходил подготовку, потом был заброшен опять в Луганск, создал свою ДРГ и выполнял определенные задания. Потом группа была рассекречена и очень многие из состава его ДРГ сейчас находятся там на подвале".

Как сообщал УНИАН, 30 июля СБУ заявила об освобождении из плена боевиков "ЛНР" украинского судьи Виталия Руденко. О его судьбе больше девяти месяцев фактически ничего не было известно. Руденко захватили боевики так называемой "ЛНР". Держали в подвале, подвергали психологическим пыткам, чтобы заставить сотрудничать с самопровозглашенной властью.