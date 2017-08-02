Сегодня боевики несколько уменьшили число огневых провокаций – штаб АТО

С начала суток боевики 5 раз нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«В противовес вчерашней активизации противника, сегодня в зоне АТО боевики несколько уменьшили количество огневых провокаций», - говорится в сообщении.

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В частности, на Луганском направлении под вражеским огнем оказались опорные пункты сил АТО в поселках Крымское и Причепиловка. А около 16 часов боевики выпустили не менее 30 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Троицком.

На Донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били по Авдеевке, а на Мариупольском - работал снайпер.

«Уже традиционно на неуклюжие попытки врага продемонстрировать огневое преимущество, силы АТО быстро ответили стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами», - отметили в штабе.