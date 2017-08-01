Боевики активизировались почти по всей линии разграничения: один военный ранен

Российско-террористические группировки с начала суток 10 раз обстреливали позиции сил АТО, один военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 19.00 1 августа 2017 года, размещенном на странице в Facebook.

«Сегодняшний день в зоне АТО отличился активизацией российско-террористических группировок фактически вдоль всей линии разграничения. С полуночи и до 18 часов боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что около полуночи из минометов калибра 82 мм преступники ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском (Луганское направление).

«Около часу ночи на Донецком направлении боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранение», - отметили в штабе.

Также на Мариупольском направлении вражеские провокации зафиксированы возле Новотроицкого и Водяного.